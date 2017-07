Madagascar: Cyclisme / Championnats de Madagascar - Domination outrageuse de FCSA !

Les membres du FCSA monopolisent la première ligne.

Les championnats de Madagascar de cyclisme offriront désormais une seule image notamment celle de Force Cycliste Sportive d'Antananarivo (FCSA) qui a dominé presque outrageusement les championnats de Madagascar du week-end.

C'est maintenant acquis que le FCSA règnera presque sans partage sur le cyclisme malgache. On vient d'avoir confirmation pour les championnats de Madagascar qui se sont tenus ce week-end sur la RN4.

D'abord sur le contre la montre de 10 km, la victoire est revenue à Jean Marc Rakotoniriana qui franchit la ligne d'arrivée en solitaire avec un chrono de 11mn 7 sec 9.

Il fut suivi par ses deux coéquipiers du FCSA notamment Emile Randrianantenaina et l'inusable Jean de Dieu Rakotondrasoa plus connu sous le nom de Ravoatabia respectivement avec un chrono de 11 mn 29 sec 91 et 11 mn 38 sec 20. Un triplé qui relègue à la quatrième place le protégé du président Relaha Jean Cluade, Mazoni Rakotoarivony du VCA.

Cette mainmise du FCSA s'est poursuivie hier à la course en ligne de 125km tout au long de la RN4. Et là aussi, FCSA a réalisé un triplé avec en tête Rakotondravony Julien en 3h 40mn 59sec suivi d'Emile Randrianantenaina à 2mn et de Jean Marc Rakotoniriana.

Comme lors du contre la montre, Mazoni dut se contenter de la 4e place, mais Ravoatabia n'était pas loin.

Voici les 10 premiers de ces championnats de Madagascar

Course contre la montre de 10 km

1er) Rakotoniriana Jean Marc (FCSA)... 11.07.09

2) Randrianantenaina Emile (FCSA)... 11.29.91

3) Rakotondrasoa Jean de Dieu (FCSA)... 11.38.20

4) Rakotoarivony Mazoni (VCA)... 11.43.22

5) Rakotondravony Julien (FCSA)

6) Rakotomady Solo Jocelin (FCSA)

7) Rabemananjara Tojonirina (FCSA)

8) Rakotondravao Andriamirado (Mbike)

9) Rakotonirina Tefinjanahary (CCIA)

10) Rakotoasimbola Célestin (VCA)

Course en ligne de 125 km

1er) Rakotondravony Julien (FCSA)... 3h 40 mn 59 sec

2) Randrianantenaina Emile (FCSA)... 3.42.07

3) Rakotonirina Jean Marc (FCSA)... 3.42.07

4) Rakotoarivony Mazoni

5) Rakotondrasoa Jean de Dieu (FCSA)

6) Rakotondravao Andriamirado (Mbike)

7) Randriamitantsoa Michel (PA Anosibe)

8) Rabemananjara Tojonirina (FCSA)

9) Andrianjaka Joharivelo (Vakinankaratra)

10) Ranaivoson Jean Pierre (VCA)