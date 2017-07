Madagascar: L'avenir en jaune

Nosy Be a été troublé par un double délit, en mai. Une fillette de 8 ans a été… Plus »

Par ailleurs, la Chine arrive en tête comme premier fournisseur et partenaire commercial dans de nombreux pays africains. Madagascar va-t-il rejoindre ces pays africains dont l'économie est propulsée par la coopération chinoise ? Apparemment on s'achemine vers cette nouvelle route de la soie que la Chine entend renforcer dans les pays à hautes potentialités économiques comme Madagascar.

En attendant d'être fixé sur les détails de ce projet qui va probablement marquer une autre étape de la coopération entre Madagascar et la Chine, force est de constater que plus que jamais le pouvoir en place se tourne vers l'Empire du milieu pour construire son développement. Critiqués par les bons élèves du FMI, qui ne jurent encore et toujours que sur les bailleurs de fonds traditionnels, cette option a, cependant de plus en plus de défenseurs.

