Madagascar: ASECNA - Madagascar assure la Présidence du Comité des Ministres

Plan d'orientation stratégique. Ainsi, outre le rétablissement de l'équilibre financier, l'ASECNA s'attellera également à l'amélioration de ses relations avec les Etats membres et la mise en place d'un plan d'investissements réaliste et cohérent. Un plan d'orientation stratégique sur la période 2018-2022 sera ainsi élaboré pour un financement total de 423 milliards de Francs CFA. Madagascar figurera bien évidemment parmi les bénéficiaires de ces investissements en infrastructures de sécurité de la navigation aérienne. Une grande étape de plus, en somme pour le secteur aérien malgache qui a actuellement le vent en poupe.

La réunion qui s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Anosy était placée sous le signe des réformes et des innovations au sein de l'ASECNA dont le fonctionnement obéit dorénavant aux directives et objectifs d'une lettre de mission pluriannuelle définissant l'ensemble des objectifs à atteindre.

