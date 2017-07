Tunisie: A quand la reprise ?

Certes, l'entraîneur auteur de l'accession, Afouène Gharbi, a été confirmé. Mais le bonhomme attend impatiemment que le processus de la préparation de la nouvelle saison soit enclenché.

«La reprise officielle attend toujours, déplore-t-il. Car il y a eu une préparation -- ou ce qui y ressemble -- réservée aux jeunes pousses du club. Et nous ne savons pas quand nous pourrions entamer le travail, le vrai. Chaque semaine, on nous annonce une nouvelle date. Malheureusement, le club manque de fonds pour financer le moindre programme de préparation. Les caisses sont à sec, mais on espère que les choses vont bouger dans l'immédiat.

Il est clair qu'il y a crainte légitime que ce gros retard ne soit payé cash quand le championnat commence. Au départ, nous devions partir mercredi dernier en stage à Hammam-Bourguiba. On a repoussé cette reprise de deux jours. Mais vendredi dernier, il n' y avait toujours rien. Le club dort du sommeil du juste. Le travail de dix jours à Hammam-Bourguiba, je ne sais pas si nous aurions le temps de l'effectuer. Le championnat est là, la reprise est imminente et la paralysie gagne le club», déplore-t-il.

«J'ai donné ma parole»

Plus grave encore, le coach médeninois s'inquiète pour un effectif qui tarde à prendre forme. «Je ne sais pas toujours qui reste et qui part par rapport à l'effectif que j'ai eu sous la main la saison dernière et qui a réussi l'exploit d'assurer son retour en Ligue 1. D'ailleurs, le club a consenti d'incroyables sacrifices pour assurer l'accession. Je crains que tous ces sacrifices ne partent vite en fumée. Pourtant, le Comité directeur est dans la continuité de la saison dernière.

Toutefois, il lui manque l'argent pour financer le stage et acheter des joueurs. Ceux qui habitent loin de Médenine n'ont toujours pas donné signe de vie. Le club ne peut pas convoquer l'effectif sur lequel il va compter la saison prochaine. Personnellement, j'ai donné ma parole. Je ne peux pas manquer à mes engagements. Je serai là pour mener une entreprise malheureusement devenue de plus en plus difficile».

Le préparateur physique et l'entraîneur des gardiens ont conduit il y a quelques jours un semblant de reprise avec des joueurs dont tout le monde sait qu'ils ne seront pas là le 15 août lors de la première journée contre le champion sortant, l'Espérance Sportive de Tunis. Un seul joueur a été engagé. Et encore, puisqu'il s'agit d'un prêt : Moëz Jemmali qui arrive de l'Etoile Sportive du Sahel.

Le président du club, Mohamed Saïdi, est attaqué de toutes parts. Mais peut-il porter tout seul un tel fardeau ?