Tunisie: Le foncier avant de foncer !

Destinés à acquérir un certain rythme avant le début de la compétition, il faut avoir des acquis et des capacités de récupération qui font que ces entraînements sont assimilés sans conduire à l'épuisement (charge de travail progressive).

C'est ce qui a antérieurement été développé par un entraînement foncier (endurance, capacités de récupération, vélocité, stimulation et intensité).

Maintenant, place au ballon, au volet technique et aux matchs amicaux. A ce propos, le CA disputera deux tests prochainement. L'un est programmé pour cet après-midi (17h00) à Tabarka face aux Algériens de l'Olympique de Médéa. Et l'autre aura lieu la semaine prochaine, le 8 août précisément, face au Stade Tunisien du côté du complexe Hédi- Naïfer du Bardo. Ce faisant, peut-on se fier aux matchs amicaux pour tirer des enseignements à ce stade de la préparation ? Chaque été, c'est la même rengaine et la même question. Que veulent dire les matchs amicaux clubistes?

Si les « prédicateurs » en tout genre se gargarisent de ces oppositions champêtres, dont ils tirent de grands enseignements, les principaux intéressés, les joueurs, n'y voient pourtant rien d'autre qu'un galop d'entraînement ! Pour le staff technique, c'est différent. Outre une appréciation du groupe sous la main et une première évaluation au cas par cas, l'acclimatation des recrues et les séquences de jeu déployées seront analysées sous toutes leurs formes. L'implication des novices, l'audace des minots et le rôle des tauliers. Tous passeront au « scanner » du staff technique.

Il faut comprendre par là que le résultat d'un match amical est secondaire. On peut faire une campagne de tests assez poussive, et réaliser par la suite une bonne entame de championnat; peut-être parce que, justement, les mauvais résultats ont alerté tout le monde et que l'équipe a resserré ses lignes !

Bref, faire une bonne campagne de préparation ne garantit rien en termes de résultats futurs. Sauf qu'il ne faut tout de même pas faire la fine bouche et regretter d'avoir gagné des matchs amicaux ! En clair, tout dépend du contexte, de l'adversaire, du niveau de préparation des deux équipes. Et là, l'action-implication de Wajdi Essid est importante. En parfaite intelligence avec le plateau technique, il doit choisir les adversaires avec l'idée de varier progressivement le niveau de jeu. Car , au début, on sélectionne des adversaires de degré moindre, et après on augmente la difficulté pour véritablement s'étalonner, à mesure que le championnat approche. L'autre son de cloche à propos de la portée des matchs amicaux est en rapport avec l'aspect psychologique recherché. Exemple : pour des jeunes promus en équipe A, jouer en amical le Stade Tunisien dans son antre du Bardo est forcément source de motivation. Et cela engendre du stress. Réussir son entrée en matière passe pour eux par la case bardolaise.

Et cela peut engendrer une pression. Or, sous la pression, certains s'épanouissent et d'autres craquent ! Oui, l'envie de gagner peut être là en match amical. Mais les joueurs-cadres, du moins, ont du mal à la mettre en valeur lors des matchs amicaux.

Ces matchs n'ont pas une vraie réalité, il n'y a pas la senteur de la compétition, la peur du résultat, ce qui change tout, fondamentalement. On n'ira pas jusqu'à dire que les joueurs se donnent moins, bien au contraire. Mais la seule exigence est

d'envoyer des signaux positifs à Marco Simone.

En général, c'est une pression personnelle, que tous appréhendent différemment.

Le frein à main estival

Pour revenir aux matchs amicaux, le staff technique pourra avoir un aperçu et se faire une petite idée de la qualité du groupe; même s'il n'y a pas de garantie future. Il faut aussi préciser que pour le gros des troupes clubistes, cette intersaison est forcément atypique, sachant que les joueurs n'ont pas pris de vacances. Il faut donc éviter que la lassitude s'installe. C'est aussi une question de motivation, d'implication et d'état d'esprit forcément.

Il faut reconnaître aussi que le calendrier des quatre grands est démentiel. Ce qui fait que parfois certains joueurs ne font pas

mystère d'une certaine propension à jouer avec le frein à main estival en match amical! Difficile donc pour le staff technique de se persuader du contenu des matchs amicaux. Sont-ils révélateurs ?

Globalement, ce qui est important, c'est la qualité du jeu mise en place. Ensuite pour la confiance, c'est toujours bien d'avoir des résultats positifs; mais ce qui doit être la priorité, c'est la qualité produite par séquences, au-delà du plein rendement.

Le CA sort d'un travail foncier harassant. Et les matchs amicaux seront là pour compléter la préparation, pour peaufiner certains détails et améliorer les automatismes. Les confrontations à venir auront donc une valeur de répétition générale d'avant-saison.

Sur ce registre, pour les Lartey, Ondama et Anabila, il s'agira de se fondre dans la masse et dans le moule clubiste.

Pas besoin de s'engager totalement, il faut seulement être là dans l'esprit. En clair, il faut simplement que les recrues soient impliquées dans le projet et concentrées sur le thème de travail.

Idem pour les minots qui doivent saisir leur chance, se montrer et se révéler. Finalement, si la vérité des oppositions à venir reste aléatoire, Marco Simone y verra néanmoins une utilité évidente. Essayer le plan de jeu sans pression, trouver des repères, expérimenter sans pour autant abuser des fantaisies.

Il faut qu'à terme l'esquisse soit prometteuse, le jeu huilé et les joueurs rodés.