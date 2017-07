Tunisie: Une autre vision du sport

Même s'ils ne représentent plus grand-chose par rapport aux exigences et contraintes du moment, les moyens dont dispose aujourd'hui le sport tunisien doivent être destinés à la place qu'il faut. L'argent se fait rare et les sponsors ne se bousculent plus, même pour cibler les sports rentables.

En ces temps de disette, l'Etat n'est plus lui aussi en mesure de subvenir aux besoins du sport. Depuis 2011, la donne a bien changé. La vision que l'on porte au sport n'est plus la même. Le sport attise les passions. Il attire les investisseurs. Mais les indicateurs les plus importants devraient aussi se situer au niveau des lignes comptables des clubs et des fédérations. Le niveau d'endettement, le résultat net sur les saisons ou encore les liquidités disponibles et les actifs devraient être observés scrupuleusement. En matière de placement, on sait souvent ce que cela coûte, ce que cela génère, mais on ne connaît pas bien ce que cela vaut. Alors, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que vaut un athlète, mais de déterminer ce que vaut un investissement.

Il y a de toute évidence beaucoup de leçons à retenir du sport tunisien dans sa version actuelle. Des hommes qui font de la résistance, mais aussi ceux qui sont en train de provoquer sa décadence.

Les raisons qui ont occasionné cette chute ne sont pas difficiles à cerner. On ne saurait se retenir face au mauvais usage des notions sportives et du sens de la responsabilité. Le sport peut passer par des moments difficiles. Il peut également être menacé, subir les différents aléas, mais jamais trahi par ses propres responsables.

Il aurait forcément toujours besoin de moyens et de ressources pour survivre. Mais il aurait également besoin de noms pour le protéger. La personnalité, la force de caractère, la compétence et l'intégrité demeurent des éléments essentiels dans le paysage sportif.

Il ne faut surtout pas croire que seules les personnes médiatisées et qui ne quittent pas les plateaux de télévision ont un impact et une place de choix dans la gestion du sport et dans tout ce qui s'y conçoit. Que seule leur parole doit être écoutée, leurs idées et leurs convictions respectées.

Dans son émergence ou dans sa décadence, le sport est toujours tributaire des acteurs qui lui donnent sa raison d'être et qui orientent même sa vocation. Certains ne se contentent pas d'agir sur sa pratique. Ils l'ont même emporté sur toutes les autres considérations.

Un responsable sportif, c'est tout d'abord un encadreur. Bien des personnes légendaires sont passées par là. Que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires ou dans les bureaux, leur parole et leur prise de position sont plus importantes que les discours et les méthodes de tous les jours et sont à la portée de tous.