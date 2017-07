Tunisie: Des défis à relever

Le retour éventuel du gardien titulaire Rami Jridi, au poste constituera assurément un renfort indéniable à l'équipe. Jridi a dû «sauter» les derniers tests pour des raisons de santé. Quant aux deux joueurs étrangers, Kingsley Sokary et Stéphane N'yarko, partis tous deux en vacances, ils devraient rejoindre le groupe sous peu. Ce qui est aussi le cas pour Hamza Methlouthi qui vient de célébrer les festivités de son mariage, et à qui nous adressons nos meilleurs vœux.

Mais le test a permis surtout à l'entraîneur des «Noir et Blanc» de se faire une idée plus précise sur les dispositions individuelles de son ensemble avant cette échéance de Tabouk, où la concurrence pour le titre de ce tournoi s'annonce bien sérieuse.

C'est surtout la première mi-temps de cette dernière rencontre qui a été plutôt en deçà de l'attente, avec trois buts encaissés de suite (9e, 23e et 34e minute), soit l'espace de 25 minutes. Les changements opérés par la suite ont conféré plus de tonus et de complémentarité aux mouvements collectifs de l'ensemble. La rencontre s'est clôturée, de ce fait, sur un score plus plausible de 3 à 2, en faveur de l'équipe adverse. Les deux buts sfaxiens ont été l'œuvre de Karim Aouadhi et Firas Chaouat.

