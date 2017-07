Sénégal: Amadou Ba, Wade, Me El Hadji Diouf, Abdoul Mbaye... , ces têtes de liste laminées dans leur bureau de vote

DÉCLARATION DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ Plus »

Dans la mouvance présidentielle, beaucoup de responsables ont été humiliés chez eux. A commencer par la tête de liste départementale le ministre Amadou Ba qui a été laminé dans son bureau et son centre de vote aux Hlm Grand Médine. Dans son bureau de vote, l'argentier de l'Etat n'a récolté que 39 voix devant Manko Taxawu Senegaal qui en a pris 61. Amadou Ba partage sa défaite avec le ministre Mbaye Ndiaye et le député Badou Diouf qui ont tous voté dans le même centre.

C'est le cas de la tête de liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal. Me Wade a été battu hier dans son propre bureau de vote numéro quatre, il n'a pu obtenir que 66 voix derrière Benno qui a engrangé 111 voix et la coalition Manko Taxawu Senegaal qui a obtenu 86 votes. Son poulain Oumar Sarr, a lui aussi été détrôné à Dagana où il régnait en maître absolu depuis 1996. Hier le secrétaire général adjoint du Pds a été battu dans son propre bureau de vote par Benno bokk Yaakaar.

