Sénégal: Bamba Fall écrase Seydou Guèye, Pape Abdoulaye Seck, Maïmouna Ndoye Seck à la Médina

Malgré l'argent injecté par les ministres de Macky Sall et l'intimidation contre des partisans de Bamba Fall, la liste de Manko Taxawu Senegaal a triomphé dans les différents centres de vote de la Médina. Sûrs du triomphe de leur liste, ils se sont rassemblés devant la devanture de la municipalité pour jubiler sous la pluie.

Seydou Guèye, Pape Abdoulaye Seck et Maïmouna Ndoye continueront-ils à conserver leurs portefeuilles ministériels. Cette question est sur toutes les lèvres après la sévère raclée qu'ils ont subie à la Médina dans le cadre des élections législatives. Les protégés de Macky Sall ont été battus à plate couture dans leurs propres bureaux de vote par le maire Bamba Fall et la coalition Manko Taxawu Senegaal.

Malgré l'argent qui a été injecté par ces ministres tout au long de la campagne, les ministres et Directeur généraux du pouvoir en place n'ont vu que du feu. Ce n'est que le Directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Bâ qui a sauvé l'honneur. Sûrs de leur victoire, les alliés du maire Bamba Fall, juste après la proclamation des résultats, se sont rassemblés devant la devanture de la municipalité pour jubiler et réclamer la libération de leur tête de liste nationale, Khalifa Sall.

Au bureau 10 du Centre Mour Diop où le porte-parole du gouvernement a voté, Seydou Guèye a été battu à plate couture. La coalition Manko Taxawu Senegaal est arrivée en tête avec 102 voix, suivie de Benno Bokk Yaakaar avec 100 et la coalition Wattu Senegaal de Me Abdoulaye Wade avec 65 voix. Au bureau numéro 6 du centre Alassane Ndiaye Allou de la Médina où a voté le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck a été laminé par Khalifa Sall et Cie.

La coalition Manko Taxawu Senegaal est largement arrivée en tête avec 128 voix. Elle est suivie de la coalition présidentielle avec 92 voix et de la coalition gagnante Wattu Senegaal avec 50 voix. Il en est de même dans le centre Ndago Samb de Gibraltar où a voté le ministre du Tourisme. Maïmouna Ndoye Seck a également perdu dans son propre bureau de vote. Ce grand centre de vote où a voté Bamba Fall est également tombé dans l'escarcelle de la coalition Manko Taxawu Senegaal de Khalifa Sall et ses alliés.

La seule autorité de la Médina qui a sauvé l'honneur est le Directeur des Impôts et domaines, Cheikh Bâ, qui a gagné dans son bureau de vote du centre Mour Diop. Au bureau numéro 13 dudit centre où Cheikh Bâ a voté, Benno Bokk Yaakaar est arrivée en tête avec 116 voix, suivie de Manko Taxawu Senegaal avec 88 voix et la coalition gagnante Wattu Senegaal avec 67 voix.

Comme dans les autres centres, quelques couacs ont été observés dans les centres de la Médina marqués par un démarrage tardif du scrutin. Les médinois sont restés zen. Il n'y a pas eu de scènes de violence malgré l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé dans les différentes artères de la commune. Après son acte citoyen, le porte-parole du gouvernement qui s'était adressé à la presse s'est réjoui du déroulement des votes dans sa localité.

«Avec beaucoup de bonheur, je constate la sérénité dans les rangs, la détermination des électeurs sénégalais et leur forte mobilisation», se réjouit Seydou Guèye. Cependant, il n'a pas raté l'occasion de tacler l'opposition qui parle de fraude électorale. «L'opposition est dans une stratégie de suspicion en matière d'élections. Je pense que la fraude électorale était une maladie du siècle passé.

Le Sénégal a été guéri et maintenant notre pays est immunisé de la fraude électorale du fait de la qualité de notre système», dit-il. Avant d'ajouter: «Si eux (opposants) n'ont pas de considération pour ce que le Sénégal fait, je me demande quel type d'opposition, nous avons?».