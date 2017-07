Ile Maurice: Quatre-Bornes - Un plan de décongestion en route

Le Metro Express est bel et bien sur les rails. Le nom du concepteur du projet sera officiellement dévoilé… Plus »

Parallèlement, un autopont sera construit de la route Terre-Rouge-Verdun à l'avenue des Tulipes. Celui-ci traversera la M1 pour rejoindre l'avenue Hillcrest, indique-t-on. Quant à l'autopont connectant Ébène et Terre-Rouge-Verdun, il sera intégré au projet de décongestion de Quatre-Bornes puisqu'il sera relié à Trianon et à Quatre-Bornes.

Projet qui cadre avec la «restructuration» annoncée des routes à Quatre-Bornes par le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun, Nando Bodha, lors des débats budgétaires. Un plan directeur (masterplan) pour décongestionner la ville des fleurs de façon intégrée est d'ailleurs en préparation, indique une source de la RDA. On explique qu'un Traffic Management Scheme devra être élaboré.

