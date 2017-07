Ile Maurice: Propriétaire de Winner's, IBL rachète Monoprix

Le Metro Express est bel et bien sur les rails. Le nom du concepteur du projet sera officiellement dévoilé… Plus »

Selon le groupe Harel Mallac, cette transaction permettra aux magasins Monoprix de saisir, entre autres, de nouvelles opportunités de croissance. De plus, les intérêts des employés et des petits actionnaires seront ainsi sauvegardés.

Le groupe a signé un accord avec Winhold Ltd, filiale d'IBL Ltd et propriétaire et opérateur des supermarchés Winner's à Maurice. Celle-ci serait le repreneur de 90,96 % des parts détenues par Harel Mallac dans la CMPL. Le prix est de Rs 9,52 par action.

Il y a du changement dans l'air pour les supermarchés. Les actions de la Compagnie des Magasins Populaires Limitée (CMPL), qui gère Monoprix, ont été vendues par Harel Mallac and Co Ltée. Décision prise ce lundi 31 juillet 2017.

