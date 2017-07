Togo: Brigitte Adjamagbo-Johnson - " Gaspillage d'argent et perte de temps pour le pays"

Du 1er au 31 Août, ça déménage à la Commission de Réflexion sur les réformes Politiques, Institutionnelles et Constitutionnelles.

La Commission dirigée par Awa Nana sera en tournée sur cette période, à travers tout le pays, histoire de "rencontrer les populations à travers toutes les préfectures pour recueillir leurs avis et suggestions pour nourrir la réflexion et proposer des réformes qui tiennent compte de notre histoire, reflètent nos réalités et répondent aux aspirations du peuple togolais".

C'est en tout cas une tournée qui passe mal, dans certains milieux politiques, surtiut de l'opposition togolaise, qui voit d'un mauvais oeil une telle tournée. Pour nombre d'entre eux, cette tournée n'est que la preuve d'un surplace. Présidente du CAP 2015 et Secrétaire nationale de la CDPA, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, reçue dimanche sur Pyramide Fm, voit également mal cette tournée d'Awa Nana et ses compères.

"Cette mission de la Commission de réflexion sur les réformes à la rencontre des populations de Awa Nana n'est pas utile. Il vaut mieux économiser ces fonds" car d'après elle, ce sera ni plus ni moins qu' "un gaspillage d'argent, perte de temps et on fait perdre du temps au pays".

La seule chose que cette commission doit faire de salutaire pour le peuple togolais, c'est de "conseiller au Chef de l'Etat, mieux, au pouvoir d'avancer enfin dans les réformes".