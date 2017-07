Ile Maurice: Meritt Elipsis - Le re-launching prévu en août

Le Metro Express est bel et bien sur les rails. Le nom du concepteur du projet sera officiellement dévoilé… Plus »

«La livraison des appartements et toutes les facilités qu'il y aura autour sont prévues pour juillet 2018», assure Cao Jinkui. Les complexes comprennent trois types d'appartements, soit les premium houses qui s'étaleront du rez-de-chaussée au 4e étage, des prestige houses du 5e au 10e étage et enfin les penthhouses au 11e étage. Les prix commencent à partir de Rs 4,8 millions et les penthouses à Rs 12,8 millions. La surface de construction totalise, quant à elle, les 70 000 m2.

Environ une trentaine d'ouvriers travaillent actuellement pour finaliser les travaux sur l'une des tours. Un nombre qui devrait augmenter à mesure que le chantier avance, selon notre interlocuteur. BCEG n'a rien changéau plan et concept initial. Au total, ce sont cinq tours résidentielles, de 50 unités chacune, qui seront érigées. Trois sont en phase de finalisation. Ce projet comprendra également des espaces verts, parking et piscine, entre autres.

Il semblerait que oui, à en croire les responsables de la société chinoise, bien que la vue de cet imposant chantier visible sur l'autoroute M1, après le Trianon Shopping Park, laisse croire le contraire. En effet, un passage dans les parages suffit pour apercevoir les trois imposantes tours blanches sous formes d'ellipse, toujours en chantier, avec échafaudages et filets de protection rattachés aux bâtiments, et ce depuis plusieurs mois.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.