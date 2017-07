Ile Maurice: 85 ans d'existence - Le groupe Oxenham se réinvente

Il est présent sur l'île depuis 1932. Surtout connu sur le marché des vins et spiritueux, le groupe Oxenham se lancera prochainement dans la production de bière, à travers sa toute nouvelle filiale, Oxenham Craft Brewery.

Si pour l'heure la direction ne souhaite pas donner plus de détails, l'objectif du groupe est de lancer la production d'ici fin 2017. L'annonce a été faite mercredi dernier lors des célébrations du 85e anniversaire du groupe au siège de l'entreprise à Phoenix.

Autre changement important : Clifford Oxenham a officiellement pris sa retraite en tant que président directeur général du groupe après 65 ans. Il passe le flambeau à Patrick et Brian Oxenham, qui prennent les fonctions de président du conseil d'administration et de Chief Executive Officer respectivement. La société a profité de l'occasion pour ouvrir les portes de son centre de production, sis à Phoenix, à la presse, et donner de plus amples détails sur sa chaîne de production.

Nous avons ainsi appris que l'entreprise a investi environ Rs 30 millions dans l'automatisation des différentes étapes d'embouteillage ces dix dernières années. À titre d'exemple, sa dernière acquisition, l'Empty Bottle Inspector, lui, a coûté Rs 2 millions. En cours de calibrage, elle devrait être opérationnelle dans quelques semaines.

Cette machine dotée de la technologie la plus sophistiquée pour l'inspection des bouteilles peut en inspecter 12 000 par heure. Elle peut également détecter à 99,9 %, tout défaut de fabrication de la bouteille ou des corps étrangers qui auraient pu échapper à une double inspection.

Concernant la production de rhum, outre la trentaine de vins qu'il produit déjà, le groupe Oxenham y a ajouté une gamme de vins de fruits locaux déclinée en trois saveurs ainsi qu'un rhum commercialisé sous la marque Bougainville. Ces deux produits sont le fruit d'une dizaine d'années de travail. Et à ce jour, Oxenham produit 10 000 litres de vins de fruits et 90 000 litres d'eau-de-vie par an.

Marché de l'exportation

Avec sa gamme de rhum, le groupe vise surtout le marché de l'exportation, tout particulièrement les marchés allemand et français, explique Dean Oxenham, directeur commercial de la société. Cette démarche découle à la fois du succès du rhum Bougainville à l'international et de la hausse de la demande pour le rhum dans le monde.

«Nous voulons profiter de cette tendance pour accroître la présence du rhum de Maurice sur la scène internationale. Nous sommes le Petit Poucet de l'industrie locale, et il est important pour nous de travailler en véritable synergie avec les autres distilleries pour que le consommateur reconnaisse et apprécie la spécificité du produit local», souligne-t-il.

Du reste, la nouvelle gamme de vin fruités et le rhum ont tous deux été primés lors de différents concours internationaux. À l'instar du China Wines & Spirits Awards, du Rhum Festival de Madrid, le Rhum Festival de Berlin ou encore le Spirits Selection du Concours mondial de Bruxelles 2016, pour n'en citer que quelques-uns.