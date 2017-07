Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - Gooljaury rappelé à l'ordre, le procès renvoyé

Le Metro Express est bel et bien sur les rails. Le nom du concepteur du projet sera officiellement dévoilé… Plus »

Lors de l'audience précédente, l'avocat avait demandé au témoin de vérifier les informations sur le personal assessment publié dans le quotidien Le Mauricien. Toutefois, le témoin a indiqué que son comptable est en train d'effectuer les vérifications et qu'il a besoin de plus de temps.

Le contre-interrogatoire de Rakesh Gooljaury, mené par Me Gavin Glover, Senior Counsel, s'est poursuivi devant les magistrats Raj seebaluck et Razia Jannoo-Jaunbocus. Me Gavin Glover s'est attardé sur la relation entre le changement de version du témoin, après les élections de 2014, et le personal assessment de la MRA à son encontre.

Les éclaircissements du témoin clé dans l'affaire Roches-Noires étaient attendus en cour intermédiaire, ce lundi 31 juillet. Il a, toutefois, demandé plus de temps pour vérifier les informations. Le procès a, ainsi, été renvoyé aux 20 et 25 septembre.

