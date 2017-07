Ile Maurice: Chien abandonné à Ébène - Angels of the Voiceless porte plainte

Le Metro Express est bel et bien sur les rails. Le nom du concepteur du projet sera officiellement dévoilé… Plus »

C'est à travers des posts sur Facebook que des internautes ont signalé à Angels of the Voiceless que le chien se trouvait toujours sur l'aire de stationnement de Super U, le dimanche 30 juillet 2017. «Nous sommes repartis et nous l'avons pris en charge.» L'animal a alors été recueilli par un autre membre de l'association.

Arrivé à hauteur du supermarché Super U, à Belle-Rose, le chien était à bout de force et n'en pouvait plus. «Nous avons essayé de l'approcher pour le prendre avec nous, mais hélas, à un moment donné, nous l'avons perdu de vue.»

«Nous allons définitivement de l'avant avec ce cas.» Des membres de l'ONG Angels of the Voiceless sont furieux après avoir été témoins de l'abandon d'un chien, ce week-end, à Ébène. Un acte «pitoyable» qu'ils ont dénoncé par le biais d'une plainte formelle au poste de police de Rose-Hill.

