Ile Maurice: Commission drogue - Me Raouf Gulbul prépare sa contre-attaque

C'est au tour de Me Neelkanth Dulloo, l'avocat de Navind Kistnah, entre autres, de se présenter devant la commission d'enquête sur la drogue, ce lundi 31 juillet. Mais l'attention est surtout braquée sur Me Raouf Gulbul, incriminé par plusieurs témoignages contre lui.

On prête l'intention au président de la Law Reform Commission de passer à l'offensive sur le plan juridique. Son entourage établirait une liste de points qui indiqueraient que la commission outrepasserait ses droits.

Me Gulbul serait conscient que les enquêteurs de la commission drogue veulent, entre autres, utiliser le cas de Yanick Eole et celui de Yun Rosette pour démontrer le modus operandi de «dévir lanket» dans les affaires liées au trafiquant Peroomal Veeren et à son réseau. Or insiste l'homme de loi, «je n'ai pas joué de rôle dans l'enquête sur Yanick Eole».

Ainsi, certains hommes de loi, réfractaires à Paul Lam Shang Leen, avanceraient les points suivants comme exemples que la commission outrepasserait ses droits : non-respect des termes de référence ; abus de procédure sur la façon dont les témoins sont convoqués et interrogés ; le fait que la commission ne peut remettre en question les conclusions de l'ancien Directeur des poursuites publiques dans les affaires Bottesoie et Jeeva ; l'incapacité de la commission de fournir des procès-verbaux à ceux qui ont été impliqués afin qu'ils puissent se défendre et l'impossibilité de ceux impliqués de contre-interroger leurs accusateurs.

Au niveau de la commission, on est serein. Les pistes de vérification sont suivies, avec le concours de la commission anticorruption, pour le volet blanchiment d'argent. Dans le viseur : l'organisation des courses hippiques ; deux maisons de jeux, dont le Senator ; la revente de voitures remises à neuf ; l'opération d'un compte offshore par des hommes de loi et la fortune personnelle de Peroomal Veeren, qui s'élèverait à quelque Rs 650 millions.

Il nous revient qu'une partie du rapport de la commission est au stade de rédaction, avec la fin des auditions prévue dans un mois.