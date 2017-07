Burkina Faso: ProGEF - Les acteurs de la Boucle du Mouhoun se concertent

La GIZ considère la question de la gouvernance participative comme un élément clef du développement durable d'un pays comme le Burkina Faso. Ainsi, à travers le programme gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso (ProGEF) dont la finalité est «d'améliorer les conditions de vie de la population, la sécurité et la stabilité des espaces limitrophes au frontières», la GIZ entend agir aux côtés du gouvernement du Burkina, des élus locaux et des citoyens pour une gestion durable des espaces frontaliers.

Organisation du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, la GIZ est l'un des principaux instruments d'appui technique, de renforcement des capacités et d'accompagnement de proximité des institutions étatiques, du secteur privé, des organisations de la société civile, des collectivités territoriales et des communautés à la base.

Cet atelier a aussi connu la participation des représentants des collectivités du Mali partageant la frontière avec la Boucle du Mouhoun. Pendant ces 48 heures, les participants à l'atelier de la Boucle du Mouhoun ont fait la connaissance du ProGEF, décliné le plan opérationnel pour la première année de mise en œuvre, convenu des priorités dans la réalisation des infrastructures selon les besoins dans les zones d'intervention et défini le cadre organisationnel de mise en œuvre au niveau régional et local.

Ces ateliers régionaux qui s'inscrivent dans un processus inclusif, selon le représentant du conseiller technique principal à la cérémonie d'ouverture des travaux, Gérôme Dakouo, font suite au lancement des activités du programme gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso (ProGEF). Ainsi, après Fada N'Gourma à l'EST et à Dori au Sahel, les acteurs de la Boucle du Mouhoun du Mali se sont réunis à Dédougou les 26 et 27 juillet 2017 pour planifier et prioriser les besoins des zones d'intervention du programme.

Préciser le schéma d'intervention au niveau régional et local, tel est l'objectif de cet atelier de Dédougou qui se tient après ceux de Fada et de Dori.

