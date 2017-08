Tchad: Le Président du Parlement européen rencontre le Président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 25 July 2017 / PRN Africa / -- Aujourd'hui, le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, a reçu le Président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno.

Le Président Deby et le Président Tajani ont longuement discuté de la fragilité sécuritaire dans la région.

"La contribution du Tchad dans la lutte contre le terrorisme (Boko Haram et Al Qaeda en particulier) est fondamentale pour la stabilité de la région, ainsi que la contribution de tous les pays d'Afrique subsaharienne. L'Union européenne et la communauté internationale doivent être plus proches du Tchad. Dans ce contexte, je salue et apporte tout mon soutien à la force G5 Sahel récemment fondée" a déclaré le Président du Parlement.

"Nous avons une lecture concordante des défis liés à la situation en Libye, et notamment le risque terroriste, et la persistante instabilité dans la région du Sahel. Le rôle du Tchad est clé pour la stabilité de la Libye, comme l´est la sécurité de ses frontières pour la gestion des flux migratoires", a souligné le Président Tajani.

"L'Europe et l'Afrique sont confrontés au même défi en ce qui concerne la gestion des flux migratoires. Il faut aller à la racine du problème et investir mieux et plus en Afrique dans le cadre d´une diplomatie économique robuste, pour créer des emplois et la croissance ".

"Le Fond européen de développement durable pour l´Afrique (EFSD) adopté récemment par le Parlement européen est un pas dans la bonne direction. Toutefois, si nous voulons réussir, ce fond doit être considérablement augmenté," a conclu le Président du Parlement.