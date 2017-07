Kenya: L'autotest INSTI HIV démontre une grande acceptation des utilisateurs dans une étude menée au pays

communiqué de presse

Richmond, Colombie-Britannique — Les chercheurs de l'Institut KEMRI montrent la faisabilité d'INSTI, un test sanguin à faire chez soi pour la détection du VIH

bioLytical Laboratories Inc., une grande entreprise de tests de diagnostics rapides, est heureuse de faire savoir que son autotest INSTI HIV a été présenté lors de la 9[e] conférence de la Société internationale sur le SIDA sur la science du VIH (IAS 2017) à Paris, sous forme de présentation orale. Le résumé de dernière minute[1] a souligné la recherche révolutionnaire axée sur un autotest sanguin avec INSTI. Cela crée une base sur laquelle d'autres chercheurs peuvent s'appuyer. Les résultats ont été présentés à un public de plusieurs centaines de délégués venus du monde entier dans une séance d'abrégés oraux intitulée « Faites-le vous-mêmes : préférences et performances de l'autotest de détection du HIV ».

Les chercheurs du Kenya Medical Research Institute (KEMRI) ont mené leur étude sur l'autotest INSTI HIV dans des villages du Kenya occidental en mars et avril 2017, sur près de 700 personnes ayant des parcours différents, ainsi que des niveaux d'éducation et d'alphabétisation différents. L'étude est arrivée à la conclusion que l'autotest INSTI HIV, un test sanguin facile à utiliser, fonctionnait extrêmement bien sur des populations rurales à faibles et moyens revenus, et qu'il était particulièrement bien accepté par ces utilisateurs désignés. Les niveaux de précision et de maniabilité de l'autotest INSTI HIV ont offert des résultats efficaces auprès d'environ 99 % de cette population. L'étude sur le terrain de la vie quotidienne confirme que l'autotest sanguin avec INSTI peut être appliqué avec succès dans des cas de figure où il peut jouer un rôle important dans l'identification des personnes et de leurs partenaires qui pourraient vivre infectés par le virus VIH à leur insu.

bioLytical est heureuse que le résumé de l'étude KEMRI ait été sélectionné par l'IAS 2017 comme présentation de dernière minute parmi des candidatures de résumés réputés. La conférence a apporté de nouvelles idées sur le développement, la prévention et le traitement du SIDA. Y ont participé environ 6 000 délégués en provenance du monde entier.

« Il est essentiel que de telles études soient menées et que les résultats soient largement rapportés, afin de démontrer l'innocuité et l'utilité générale des autotests sanguins de diagnostic du VIH sur des populations risquant d'être infectées par le virus VIH. bioLytical est extrêmement heureuse d'avoir travaillé avec des chercheurs du KEMRI, sous la direction du Professeur Matilu Mwau, pour compléter avec succès cette importante étude », a déclaré Rick Galli, directeur technique de bioLytical.

À propos de bioLytical Laboratories

bioLytical Laboratories Inc. est une entreprise canadienne privée, spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de tests de diagnostic in vitro rapides en centre de soins reposant sur sa plateforme technologique exclusive INSTI™. Actuellement, l'entreprise commercialise et vend son test emblématique INSTI™ HIV et a une empreinte mondiale d'homologations réglementaires, notamment l'approbation par la FDA (l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) des États-Unis, celle de Santé Canada et le marquage CE des organes de réglementation européens. Leur produit apporte des résultats des tests extrêmement fiables sur le VIH en seulement 60 secondes, ce qui est synonyme de proposition de valeur très convaincante pour les patients, les professionnels de la santé et les organisations de santé publique. Pour obtenir de plus amples informations sur bioLytical Laboratories, veuillez visiter http://www.biolytical.com.

[1] Mwau, M., Achieng, L, et Bwana, P. Performance and Usability of INSTI, a Blood-based Rapid HIV Self Test for Qualitative Detection of HIV Antibodies in Intended Use Populations in Kenya. (Performances et maniabilité d'INSTI, un autotest sanguin rapide VIH pour la détection qualitative des anticorps VIH auprès de populations désignées pour l'utilisation au Kenya). Kenya Medical Research Institute, Nairobi, Kenya