Togo: Que cache la volonté du pays de rejoindre le Commonwealth ?

"Le Togo a beaucoup à gagner avec cette adhésion. D'abord il va pouvoir sortir un peu du pré-carré français et donc ça veut dire que le mode de gouvernance type privée commerciale du monde anglophone sera plus intéressant pour le secteur privé. Le Togo ne transforme pas beaucoup en matière d'industrialisation, donc on va amener des techniques pour permettre la productivité d'augmenter si on travaille avec des partenaires différents. cela va permettre aussi que cette technique arrive dans le pays dans des conditions meilleures", a-t-il fait savoir.

"Comme il n'y a pas de véritable projet de développement, le Togo, à travers sa politique ne fait que tendre la main. Il espère qu'en allant du côté du Commonwealth, il pourrait encore obtenir quelques subsides." Ayayi Togota Apdéo-Amah poursuit : "Les dirigeants, au lieu de réfléchir à créer des projets de développement au pays, asseoir la démocratie pour que tout le monde soit à l'aise parce que les droits de l'homme sont massivement violés au Togo depuis 50 ans, et bien le régime s'entête et est obligé de quémander partout. Ce n'est pas très honorable", a estimé l'enseignant.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.