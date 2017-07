Cote d'Ivoire: Exploitation des forêts classées - La ferme mise en garde de sangafowa coulibaly

Fin dimanche des 8ès Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. Et le tournoi de football est allé au Maroc… Plus »

C'est pourquoi, au cours des nombreux échanges qu'il a eus avec les autorités, les cadres, les élus et les producteurs de la région du Sud-Comoé, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a mis le corps préfectoral en mission, à l'effet de « veiller à ce que les forêts classées ne soient pas attaquées ». Initiées par le ministre Sangafowa Coulibaly en 2012, les JAAD permettent, une fois par an, dans une, ou plusieurs régions données, de rapprocher l'administration agricole centrale et déconcentrée des populations rurales.

La sixième édition des Journées de l'administration agricole décentralisée (JAAD) s'est achevée le samedi 29 juillet 2017, par un message fort du ministre de l'Agriculture et du Développement rural à l'endroit des exploitants des forêts classées : « Il ne sert à rien d'aller dans les forêts classées et produire parce que quand viendra le moment de la répression, leurs efforts seront vains ».

