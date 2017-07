Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie 2017 - Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly communie avec les athlètes

Une semaine après l'ouverture des 8ème Jeux de la Francophonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué, le jeudi 27 juillet, une visite au village des Jeux à l'INJS à Marcory.

Le chef du gouvernement est allé s'imprégner des réalités que vivent les athlètes et artistes et s'assurer que tout se déroule bien au niveau de l'organisation. Le séjour du Premier ministre a commencé par une visite à la délégation ivoirienne où les athlètes ont dressé une haie d'honneur pour l'accueillir.

Après avoir exprimé ses encouragements aux compétiteurs qui défendent les couleurs nationales, Amadou Gon Coulibaly s'est rendu respectivement dans les bâtiments qui abritent les délégations françaises, belges, camerounaises, gabonaises, sénégalaises et malgaches. Les athlètes n'ont pas boudé leur plaisir en immortalisant ces instants d'échanges directs avec le Premier ministre ivoirien.

Dans les échanges, toutes les délégations ont rassuré le chef du Gouvernement de la bonne organisation de ces Jeux qui se déroulent dans de bonnes conditions sur le plan sportif et d'autres aspects comme l'hébergement, la restauration et le transport. Après avoir fait le tour des délégations sous la direction de Habib Sanogo, directeur général de l'INJS et chef du village des Jeux, le chef du Gouvernement a fait la queue au restaurant du Village pour se faire servir comme tout le monde.

Ainsi, après avoir partagé le repas du jour avec les athlètes, Amadou Gon a exprimé ses félicitations à ceux d'entre eux qui ont déjà empoché des médailles et souhaité bonne chance aux autres pour la suite de la compétition. En attendant la cérémonie de clôture, ce dimanche, les athlètes continuent de rivaliser d'adresse et de talent dans les différentes compétitions.

Notons que pour cette visite au village des Jeux, le Premier ministre était accompagné des ministres Robert Beugré Mambé en charge des Jeux de la Francophonie, de celui des Sports et Loisirs, François Amichia, de Sidi Touré, ministre de la Jeunesse et de la Promotion du service civique et du Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Mamadou Touré. (Sercom)