Cote d'Ivoire: Gbagbo n'est pas une victime - Il est le responsable de tout ce qui est arrivé au pays

Pour séduire ses partisans, beaucoup d'actions sont menées en faveur de Laurent Gbagbo par certains hommes politiques ivoiriens. L'ancien président de la République est subitement peint comme un homme injustement incarcéré à La Haye et qui, pour cela, mérite compassion et à qui on devrait demander pardon, selon ces derniers.

Curieuse démarche qui est loin de refléter la réalité d'une histoire qui s'est passée sous nos yeux. En effet, alors que le second tour de l'élection présidentielle de 2010 s'était passée dans les meilleures conditions du monde, comme le témoignaient les reportages de la RTI, alors acquises à la cause de Laurent Gbagbo, les observateurs et toutes les chancelleries, il s'est trouvé des individus, avec à leur tête le Woody de Mama, pour rendre impossible la proclamation des résultats par la Commission électorale indépendante (CEI) et son président Youssouf Bakayoko.

L'image de Damana Pickas déchirant les compilations des résultats a fait le tour du monde. Dès lors, s'est mis en place un schéma de confiscation du pouvoir, après que Yao Paul N'dré, président du Conseil constitutionnel, a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur contre l'avis de la CEI et le certificateur des élections qu'était le représentant spé- cial du secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU).

Malgré les différentes médiations, l'ex-homme fort de la lagune Ebrié va opposer un refus caté- gorique. La suite, on la connaît. Dans ce schéma, des chiens de guerre ont été lâchés sur des populations civiles aux mains nues faisant des morts, 3000 au total, et des blessés en grand nombre. Qui ne se souvient des 7 pauvres femmes d'Abobo lâchement assassinées ?

Qui ne se souvient du bombardement du marché Siaka Koné et du quartier SOS d'Abobo ? Les victimes de Laurent Gbagbo qui attendent encore des soins sont en grand nombre. Les nouveaux chantres de la réconciliation ne font jamais cas d'elles. Mais tombent d'admiration pour le bourreau. C'est vraiment le monde à l'envers. Si ce n'est pour des calculs politiciens, au nom de quelle logique fait-on ce revirement à 180° ?

Pour la mémoire des victimes, l'heure est venue pour les uns et pour les autres de se ressaisir et de comprendre que la nature a ses règles qui voudraient que le bourreau soit le dernier à être pardonné. Non, Laurent Gbagbo n'est pas une victime. Il est plutôt le responsable de tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, d'où sa présence à la Cour pénale internationale.