Afrique: Football - Ca sera la Côte d'ivoire et le Maroc

Fin dimanche des 8ès Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. Et le tournoi de football est allé au Maroc… Plus »

Un but inscrit dans les dernières minutes du match par (1-0) Hannouri Hamza qui offrent au Maroc sa troisième finale du tournoi après la finale de 2013 et le sacre de 2001. En match de la troisième place, le Mali sera face à la RDC, dimanche, à 10 heures au stade Félix Houphouët-Boigny.

L'attaquant des Eléphanteaux prend à contrepied Koïta Youssouf (2-1, 79e). Les Aiglonnets deviennent de plus en plus nerveux. Le jeu se durcit avec la complicité du banc malien au point de faire perdre ses nerfs à Jiddou Abdou Salam Ag (17 ans). Le jeune meneur malien issu de la 3ème promotion de l'Académie Jean-Marc Guillou s'en prend à l'arbitre après avoir écopé d'un carton suite à un mouvement d'humeur.

Diaby Souleymane (18e) et Aké Loba Arnaud sur penalty (79e) ont permis aux Eléphanteaux d'écarter de la course au titre les Aiglonnets du Mali (2-1) lors de la première demi-finale disputée dans la matinée au stade Félix Houphouët-Boigny. Après avoir accroché les Ivoiriens suite à l'égalisation du capitaine malien Camara Mohamed (45+6), les Maliens s'inclinent finalement sur une faute de main du défenseur Konaté Fodé.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.