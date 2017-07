Cote d'Ivoire: Sidiki Diakité - "Je veux sceller la réconciliation et la paix entre les ivoiriens"

L e nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, fait de la réconciliation, la fraternité et la paix entre les Ivoiriens une priorité dans l'accomplissement de sa mission à la tête de ce département ministériel.

Hier, il a profité de la célé- bration des 80 ans de l'église Papa Nouveau à Toukouzou Hozalam pour réitérer sa détermination à œuvrer à la restauration de la communion, de la fraternité, de la cohésion et de la paix en Côte d'Ivoire. «Nous avons tous un passage sur terre. Nous nous devons de faire en sorte que ce passage soit des moments de bonheur sans exclusion aucune.

Je voudrais, dans cette optique, encourager toute la communauté Papa Nouveau ainsi que ses dirigeants à pérenniser et à préserver ce riche patrimoine que le prophète a construit tout au long de sa mission, surtout à cultiver l'entente, la paix, la solidarité, des valeurs qui lui étaient- si chères. Car, je nourris l'espoir et je veux sceller la fraternité, la réconciliation entre tous les fils et filles de la communauté Papa Nouveau et de la Côte d'Ivoire », a-t-il annoncé sous les applaudissements nourris.

Représentant le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, parrain de la cérémonie, l'ancien préfet d'Abidjan a remercié et félicité l'ensemble des communautés religieuses pour leurs ferventes et constantes prières destinées à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Selon lui, les uns et les autres doivent demeurer dans la prière constante pour accompagner le pays sur le chemin de la concorde et de la paix, gages de son développement et de sa prospérité.

Le successeur du ministre Hamed Bakayoko au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a rendu un vibrant hommage au Prophète Papa Nouveau pour ses actions qui, selon lui, ont contribué au rayonnement spirituel de la Côte d'Ivoire.

«Nous devons promouvoir la paix partout en Côte d'Ivoire afin de pérenniser la grande œuvre du prophète Papa Nouveau », a-t-il recommandé.