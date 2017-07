Afrique: Le Forum Agoa 2017 se tiendra à Lomé du 8 au 10 août 2017

Co-organisé par les États-Unis et le Togo, le Forum de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique- Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) se tiendra à Lomé, au Togo, du 8 au 10 août 2017.

Il réunira de hauts fonctionnaires des États-Unis et de 38 pays d'Afrique subsaharienne, l'Union africaine (UA) et les communautés économiques régionales (CER). Les discussions porteront sur les moyens de renforcer la coopération économique et le commerce entre les États-Unis et l'Afrique, sur le thème : " Les Etats-Unis et l'Afrique: un partenariat pour la prospérité à travers le commerce ".

Il sera également question, pour le forum, de maximiser les avantages de l'AGOA dans un paysage en rapide évolution économique et souligner l'importance du role joué par les femmes, la société civile et le secteur privé pour promouvoir le commerce et générer de la prospérité.

Parrainé par les Etats-Unis, des représentants du secteur privé, de la société civile et du Programme d'entrepreneuriat des femmes africaines - African Women's Entrepreneurship Program (AWEP) - parrainé par les États-Unis, participeront également aux activités du Forum.

Des plénières ministérielles sont prévues les 9 et 10 août entre les Amérciains et les pays africains bénéficiares de l'Agoa. La délégation américaine sera conduite par son représentant pour le commerce extérieur, l'ambassadeur Robert Lighthzer. Il sera accompagné de hauts fonctionnaires des départements d'Etat de l'Agriculture, du Commerce, de l'Énergie, du Travail, des Transports, du Trésor, de l'USAID, de l'Agence des Etats-Unis pour le commerce et le développement, de même que du Millennium Challenge Corporation, de l'Overseas Private Investment Corporation et du Fonds des Etats-Unis pour le développement en Afrique américains. L'autre délégation est composée des membres du Congrès de tous bords politiques et leurs équipes.

La loi AGOA améliore l'accès au marché américain pour les pays d'Afrique subsaharienne éligibles. Elle est la pierre angulaire de la politique commerciale des États-Unis en Afrique subsaharienne depuis 2000. Elle prévoit que chaque année un forum spécial soit convoqué pour discuter des questions liées à la mise en œuvre de la loi et des questions relatives à la coopération économique et au commerce en général.