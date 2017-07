Centrafrique: Des ONG pillées en marge de « violents combats »

Cité dans un communiqué de la Minusca, le très haut fonctionnaire onusien veut évoquer « avec les partenaires centrafricains et la Minusca les moyens de consolider notre dispositif de sécurité et de faire progresser le processus politique en République centrafricaine ».

MSF a appelé tous les combattants à respecter la population civile, l'hôpital et le travail des humanitaires, sans précision sur le profil des assaillants. La Centrafrique peine à sortir du conflit commencé en 2013 entre groupes armés Séléka majoritairement musulmans et anti-Balaka principalement chrétiens, malgré l'intervention de la France (2013-2016) et la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca, quelque 12.500 hommes).

