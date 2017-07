Congo-Brazzaville: Déplacés du Pool - Le gouvernement tiendra ses engagements en dépit des difficultés économiques

La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo, a rassuré les partenaires du Congo qu'en dépit de la conjoncture économique difficile, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour tenir ses engagements pour la prise en compte des besoins humanitaires des populations déplacées

Le gouvernement congolais a mis à profit la dernière réunion avec les agences du Système des Nations unies et autres diplomates accrédités au Congo pour dresser le bilan à mi-parcours de ses interventions humanitaires en faveur des déplacés du Pool depuis le début de cette crise en 2016. En effet, Antoinette Dinga Dzondo a, d'emblée, rappelé que la situation sécuritaire dans le département du Pool s'était considérablement dégradée du fait de la résurgence des actes de violence perpétrés par des groupes armés qui attaquèrent alors plusieurs localités. Ce qui a entraîné, d'après elle, le déplacement massif des populations civiles des villages vers les chefs-lieux des sous-préfectures des départements du Pool, de la Bouenza et à Brazzaville.

Dans le but de répondre à l'aide humanitaire d'urgence des populations déplacées, le gouvernement a mis à la disposition des ministères en charge de l'humanitaire, de la Santé et de la Communication une enveloppe spéciale de 450 millions FCFA. Selon la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, 250 millions FCFA ont été décaissés à ce jour. Ce qui a permis l'organisation de six missions d'assistance humanitaire à Kinkala et Mindouli dans le département du Pool, à Loutété et Yamba dans la Bouenza et à Brazzaville entre octobre et décembre 2016.

« Une septième mission d'assistance est en cours de réalisation sous forme de cash transfert dans le Pool et la Bouenza avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et d'une compagnie de téléphonie mobile de la place », a annoncé Antoinette Dinga Dzondo.

Soucieux de la prise en charge psychosociale des personnes déplacées, le gouvernement a permis la réalisation de deux missions de trauma-counseling. De même, quatre missions conjointes gouvernement-Système des Nations unies d'évaluation humanitaire rapide et une autre d'évaluation alimentaire et nutritionnelle des populations déplacées et des populations hôtes ont été réalisées dans les départements du Pool et de la Bouenza. A cela, s'ajoute la mission conjointe du mois d'avril dernier qui a connu la participation d'autres bailleurs de fonds humanitaires à savoir le Bureau des affaires humanitaires de l'Union européenne (ECHO) et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

« Tout ceci ne serait pas rendu possible si le gouvernement ne s'était pas clairement et fortement engagé dès le départ. La preuve de l'engagement du gouvernement de la République du Congo n'est donc plus à démontrer. J'exprime ma gratitude à l'endroit de nos partenaires qui nous ont toujours accompagnés notamment ceux qui ont entamé l'évaluation sur le terrain de leur contribution », a-t-elle déclaré.