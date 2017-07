Ile Maurice: Procès contre la MCB - Le Conseil privé, ultime recours de Siddick Chady

Le Metro Express est bel et bien sur les rails. Le nom du concepteur du projet sera officiellement dévoilé… Plus »

Toutefois, les juges Benjamin Marie Joseph et Nicholas Ohsan-Bellepeau ont rejeté sa plainte, la qualifiant de «frivole et contraignante».

C'est le 25 avril 2006 que la MCB a déposé un memorandum of charges devant la Master's Court pour la vente des biens de Siddick Chady. Dans sa motion, le garant souligne qu'il voulait que la Cour suprême statue que le jugement de la Master's Court est nul et non avenu.

