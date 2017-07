Maroc: SM le Roi préside à Tétouan la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires

Tétouan — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé, lundi après-midi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie de prestation de serment de 1.733 officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires, et officiers issus des rangs, dont 259 officiers femmes.

SM le Roi, que Dieu L'assiste, a bien voulu baptiser cette promotion du nom de feu «M'hammed Boucetta».

Après avoir salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, le Souverain a prononcé l'allocution suivante :.

"Louange à Dieu,.

Prière et paix sur le prophète, sa famille et ses compagnons,.

Officiers,

Nous saisissons l'occasion de vous accueillir pour la prestation de serment devant Nous afin d'exprimer toute l'estime que Nous portons à Nos Forces Armées Royales, eu égard à leur discipline, à leur sens de l'engagement et aux sacrifices immenses qu'elles consentent dans l'accomplissement de leurs missions militaires, sociales et humanitaires, à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Nous sommes fier de ce que Nous mettons à votre disposition, ainsi qu'à l'ensemble des composantes de Nos forces armées, en termes de formation moderne et de mise à niveau continue, pour permettre à celles-ci de remplir leur devoir dans la défense de l'unité et de l'intégrité de la Patrie et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité.

Nous avons décidé de donner à votre promotion le nom du grand patriote, feu « M'hammed Boucetta », en témoignage de la considération portée au militant politique sage et à l'homme d'Etat éminent qu'il était, connu et reconnu pour son engagement sincère au service des Causes de la Nation et pour la défense de ses intérêts supérieurs.

Soyez donc, que Dieu vous garde, dignes de la symbolique incarnée par ce nom évocateur d'un patriotisme authentique et d'un attachement inébranlable aux constantes de la Nation, et placez ces valeurs au-dessus de toute autre considération, fidèles en cela à votre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi.

Wassalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh ».

Après la prestation de serment, SM le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a passé en revue les détachements des officiers lauréats.

La promotion ayant prêté serment comprend 569 officiers issus des grandes écoles militaires, dont 58 officiers femmes.

Il s'agit de :

- L'Académie Royale militaire,.

- L'Ecole Royale de l'Air,.

- L'Ecole Royale navale,.

- L'Ecole Royale des services de santé militaire,.

- Le Centre d'instruction des services sociaux des FAR.

A ces lauréats des écoles de formation d'active, s'ajoutent les officiers de réserve issus des grandes écoles paramilitaires, au nombre de 944 (dont 186 officiers femmes), lauréats des écoles suivantes:.

- L'Ecole Mohammedia des Ingénieurs,.

- L'Institut Royal de l'Administration territoriale du ministère de l'Intérieur,.

- L'Institut Royal de Police,.

- L'Ecole nationale forestière des ingénieurs,.

- L'Ecole de formation douanière.

S'y ajoutent 220 officiers du cycle spécial et officiers issus des rangs, dont 15 officiers femmes, relevant des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires.

SM le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, a, par la suite, promu des officiers supérieurs aux grades de Général et de Colonel-major, et autorisé la diffusion du tableau d'avancement du personnel des FAR au titre de l'année 2017.

Ces nominations, qui interviennent chaque année à l'occasion de la commémoration de la glorieuse Fête de Trône, s'inscrivent dans le cadre de l'avancement normal du personnel relevant des différentes composantes des Forces Armées Royales (Terre, Air, Mer, Gendarmerie Royale).

Ce geste royal traduit la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, et l'attention particulière et permanente dont le Souverain ne cesse d'entourer la famille des Forces Armées Royales et Sa détermination à veiller directement à son bien-être moral et matériel.

SM le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, avait reçu, le 29 juillet à Tétouan, le Général de division Abdelfettah Louarak, Inspecteur général des FAR, président de la commission d'avancement des FAR, qui a soumis à la Haute appréciation royale les conclusions et les résultats des travaux d'avancement du personnel officier et non-officier des Forces Armées Royales.

Lors de cette audience, le président de la commission d'avancement a exprimé à SM le Roi sa profonde gratitude et sa grande fierté pour les marques de Sollicitude et les Hautes Orientations et Instructions Royales, qui ont inspiré et conduit le travail de la commission d'avancement, durant toutes ses phases.

Les conclusions de la commission et le tableau d'avancement ont reçu la Haute approbation de SM le Roi qui a donné ses Hautes Instructions pour que soient transmises Ses Félicitations aux nouveaux promus, incitant l'ensemble du personnel des FAR à persévérer dans l'accomplissement de la noble mission qui leur est assignée, fidèle en cela à la devise sacrée: «Dieu - la Patrie - le Roi» .

La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du Chef du gouvernement, M. Sâad Eddine El Othmani, des présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers de SM le Roi, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'Etat-Major général des FAR, des attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires.