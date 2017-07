Guinée: Loterie - Lancement de la Guinéenne de jeux à Conakry

Les responsables de la nouvelle société de jeu et de pari en ligne appelée « La Guinéenne des Jeux S.A », ont procédé ce samedi 29 juillet 2017, au palais du peuple de Conakry, le lancement officiel de ces produits et services. En présence de plusieurs autorités du pays, des futurs parieurs et des institutions accréditées en Guinée.

Dans son intervention, la responsable des relations publiques de ladite société, Safiatou Baldé , a dit: « Nous sommes engagés à doter des parieurs guinéens d'une façon unique et innovante des jeux variés dans la grande facilité partout à tout instant, avec ou sans connexion internet. »,

Selon elle, avec l'appui de leurs partenaires indiens SKYLLROCK TECHNOLOGIE, qui est l'un des leaders mondiaux de la solution technologique des jeux et des paris sportifs : « Nous proposons à la population guinéenne une plateforme de jeu de nouvelle génération de révolution. »

Ensuite, elle a également ajouté : « nos partenariats s'étendent sur le plan national à travers la réalisation des solutions techniques avec de grandes sociétés de la place telles que MTN-Guinée, Orange-Guinée, Cellcom-Guinée et Wari pour faciliter les jeux et paiement des gains pour le slogan mon téléphone, mes millions. »

Pour sa part, le Directeur commercial et marketing de la Guinéenne des jeux, Cellou Diallo, a expliqué largement comment participer aux jeux millionnaire :« pour jouer , il faut utiliser un téléphone , une tablette ou un ordinateur partout ou il y a le réseau GSM , nos kiosques c'est les téléphones concrètement on a plus de 10 millions de kiosque dans le pays. Donc pour jouer, il suffit de composer *501#OK. Vous le faites, automatiquement vous allez voir un menu déroulant et tout le reste devient facile. En une minute, vous avez joué et en une minute vous êtes millionnaire. Pour jouer il faut recharger son compte Guinéen des Jeux, et pour le recharger, il faut passer par MTN mobile money, Orange money ou aller dans un point de vente Wari, une fois le compte Guinéen des Jeux du client est rechangé. Il pourra jouer en utilisant *501#OK ou en passant par le site internet du jeu qui est le www.lagdj.com. Vous avez joué et gagné. Pour récupérer votre argent ou gain , il suffit juste de composer *501#OK. Vous verrez un menu déroulant qui va vous aider à transférer cet argent ou gain vers votre compte orange money, MNT mobile money où vous aller dans un point de vente Wari pour récupérer votre argent automatiquement. », a-t-il conclu

Il est à noter les jeux seront lancés dès le 1er août et le 18 août pour le pari sportif.