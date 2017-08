Maroc: Abidjan 2017 - Le Maroc premier pays africain avec 42 médailles

Belle moisson pour le royaume chérifien aux 8ès Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. Le Maroc a terminé les 10 jours de compétition avec 42 médailles au total dont 13 en or, 14 en argent et 15 en bronze. Il se hisse tout juste derrière la France au tableau général des médailles.

La France est donc la première nation de ces Jeux avec un total de 49 breloques dont 22 en or, 16 en argent et 11 en bronze. Elle devance le Canada (3è) avec 13 médailles en or, 8 en argent et 15 en bronze pour un total de 33. Le Sénégal échoue au podium mais se classe 2è pays africain avec ses 27 médailles dont 10 en or, 9 en argent et 8 en bronze.

La Cote d'Ivoire, pays hôte, est 3è africain et 6è mondial avec 19 médailles dont 6 en or. Notamment le doublé 4×100 en hommes et en dames.

Le Cameroun suit derrière avec 21 médailles et 5 en or et le Congo complète le Top 5 africain à ses jeux avec 5 breloques et toutes les 5 en or.

Notons, pour mémoire, que 3658 jeunes répartis au sein de 53 délégations ont fait le déplacement des bords de la lagune Ebrié. Pendant plus d'une semaine, ils ont fait montre de leur talent dans 21 disciplines dont 9 sportives, dix culturelles et deux ayant trait à des activités de développement.

Au total, 350 médailles, dont 108 en or, ont été distribuées. 900 journalistes ont été accrédités et 500 millions de téléspectateurs ont suivi les VIIIes jeux de la francophonie.

Les Jeux de la Francophonie, qui ont lieu tous les quatre ans, combinent des épreuves sportives et des concours culturels, ouverts aux 18-35 ans. Ils visent à promouvoir les talents de la jeunesse francophone. Les 9e jeux de la Francophonie doivent se tenir dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick en 2021.