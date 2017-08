Afrique du Sud: Une lettre ouverte du fils du président Zuma embarrasse l'ANC

En Afrique du Sud, le mouvement « Black First, Land First » - « Les Noirs d'abord, la terre d'abord… Plus »

Edward Zuma va encore plus loin, en affirmant que Pravin Gordhan, métis, et Derek Hanekom, blanc, ont « succombé au mensonge de l'apartheid qui leur fait croire que leur couleur de peau les place au-dessus de la majorité ». Cette missive au vitriol « contrevient à la liberté d'expression », selon la Commission sud-africaine des droits de l'homme qui a ouvert une enquête.

En Afrique du Sud, l'ANC prend ses distances avec le fils de Jacob Zuma, Edward Zuma, qui a rédigé une lettre ouverte très agressive, à destination de deux anciens ministres. Le fils aîné du président sud-africain s'est attaqué, dans ses lettres, à l'ancien ministre du Tourisme et surtout à l'ancien ministre Finances Pravin Gordhan, limogé au mois de mars. Ces derniers ont émis des critiques sévères vis à vis de son père et dénoncé la corruption au sommet de l'Etat. Cependant, l'ANC a bien peu apprécié ce coup d'éclat.

