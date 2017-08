Afrique de l'Ouest: Sahel - La ministre française des armées en visite dans trois pays

DÉCLARATION DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ Plus »

Au cours des entretiens qu'elle a eus avec ses hôtes, notamment dans ces deux derniers pays, Parly et son homologue ont marqué leur appui en équipement et en formation à la force du G5, ainsi que leurs efforts actifs pour mobiliser les partenaires européens et internationaux en soutien de son action.

Florence Parly a eu également des entretiens avec le président Mahamadou Issoufou au Niger et au Mali avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Partout où la ministre française des armées est passée, elle a réaffirmé le soutien de la France à la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, une force appelée à jouer un rôle essentiel pour combattre le terrorisme et les trafics qui contribuent à l'instabilité de la région.

