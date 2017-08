Centrafrique: Jean-Pierre Lacroix à Bangui

Pour de nombreux observateurs, cette mission revêt un grand enjeu. Des contingents de la Minusca ont été critiqués pour leur laxisme vis-à-vis des groupes armés et accusés de collusion avec des mouvements armés. Les Centrafricains espèrent que le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU encourage la Minusca et le pouvoir de Bangui au respect de leur cahier des charges.

Pour ses 48 heures de visite en RCA, le calendrier du chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU est chargé. Il est depuis lundi l'hôte du président de la République, Faustin Archange Touadera. Et aura, tour à tour, un entretien avec le Premier ministre, le vice-président de l'Assemblée nationale et le chef de la diplomatie. Jean-Pierre Lacroix va aussi échanger avec des représentants de la société civile, le corps diplomatique, ainsi que la Minusca.

Le regain de violences dans l'Est centrafricain, soldé par la mort de trois Casques bleus marocains la semaine dernière, inquiète à haut point les responsables onusiens. Jean-Pierre Lacroix effectue une mission de deux jours pour dialoguer avec les partenaires centrafricains et la Minusca « à la fois, sur les moyens de consolider notre dispositif de sécurité », lit-on dans un communiqué de la Minusca y relatif.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.