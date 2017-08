Congo-Kinshasa: Kasaï - Plus de huit cent mille enfants déplacés dans la région

Dans un communiqué de presse rendu public, l'Unicef révèle qu'à cause de la crise qui sévit dans la région du Kasaï plus d'un million de personnes ont été obligées de quitter leurs foyers.

Les enfants sont les premières victimes. À en croire Tajudeen Oyewale, représentant ai de l'Unicef en RDC, la vie de centaines de milliers d'enfants et leurs familles dans le Grand Kasaï a été bouleversée par cette violence brutale. « Un total d'un million quatre cent mille personnes, dont huit cinq cinquante mille enfants, ont été déplacés.

Pour le mois de juin, des estimations parlent de plus de 60 000 nouveaux déplacés », fait -il remarquer. Ces déplacés vivent souvent dans des familles d'accueil et auprès de proches où des conditions de vie ne sont pas bonnes. Ces familles d'accueil vivant elles- mêmes dans la pauvreté. Certaines familles déplacées ont fui dans la brousse à proximité de leurs villages et survivent dans des cabanes improvisées. Ces familles sont les plus vulnérables et les moins accessibles. Le manque de nourriture, d'abri adéquat, de soins de santé, d'eau et d'assainissement sont le lot quotidien de ces déplacés qui ont besoin d'assistance.

Pour le représentant de l'Unicef, il s'agit d'une crise humanitaire qui se développe rapidement. Avec nos partenaires, explique-t-il, nous travaillons au milieu d'une grande insécurité pour tenter d'aider ces familles très vulnérables. L'Unicef et ses partenaires, laisse-t-il entendre, ont mis en œuvre un programme d'assistance en espèces, visant la mise à disposition d'argent liquide aux ménages, pouvant être librement utilisés pour se reconstruire une vie.

Selon Unicef, à ce jour onze, mille deux cent vingt-cinq ménages ont pu bénéficier de cette assistance en cash. En complément à ce programme, un programme multisectoriel flexible appelé Mécanisme de réponse rapide (RRM) sera lancé dans les prochaines semaines. Ce programme prévoit le pré-positionnement de matériel et des partenaires d'aide permettant de réagir rapidement aux besoins des populations déplacées en leur fournissant un appui en santé, nutrition, eau, assainissement et hygiène, et avec des articles ménagers essentiels tels que les matériels d'abri, ustensiles de cuisine, seaux d'eau, couvertures, etc.

Cinquante mille ménagers sont appelés à pouvoir bénéficier de ce programme. L'Unicef a pu apporter à ce jour une assistance à cent cinquante-sept mille quatre cent quatre vingt-dix personnes en besoin humanitaire urgente dans le Grand Kasaï, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers.