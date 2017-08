Sénégal: "Etu Jamm" réclame l'ouverture d'un dialogue postélectoral

La Plateforme de Veille des femmes pour la Paix et la sécurité « Ëtu Jamm – Espace… Plus »

Pour la plateforme, il faut aussi garantir aux citoyennes et citoyens l'expression de leur droit au vote et la poursuite de la sensibilisation pour un meilleur comportement citoyen.

Toutefois, la plateforme, poursuit-elle, a déploré la détérioration du climat de paix que le Sénégal a toujours connu durant ses périodes électorales et le jour de l'élection occasionnant près de 70% de violences verbales et 30% de violences physiques.

La plateforme de veille des femmes pour la paix et sécurité est composée de plus de 50 organisations de femme de la société civile qui déroulent depuis 2012, une mission de veille, d'observation et de médiation.

Dakar — La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité "Etu Jamm" a déploré, lundi à Dakar, la violence durant la période électorale et réclamé l'ouverture d'un dialogue postélectoral "immédiat" avec la mobilisation de tous les acteurs.

