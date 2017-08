Congo-Kinshasa: Le pays réprime des manifestations citoyennes

Comme dans les autres provinces, la marche a démarré dans la capitale avant d'être finalement dispersée par la police. Ici aussi, il y a eu quelques interpellations. N'empêche, pour Chris Shematsi, le coordonnateur du Mouvement citoyen Compte à rebours et porte-parole du collectif des actions de la société civile à l'origine de cette mobilisation nationale, "si, au mois de décembre, il n' y a pas d'élection, nous lui demanderons poliment de céder le pouvoir. Ou on le fera partir par la pression populaire. Nous allons faire en sorte qu'une transition se mette en place et débouche sur des élections", poursuit-il. "Cette transition pourrait être conduite par une personnalité de la société civile dont la personnalité va rassurer les uns et les autres. Parce que nous voulons rentrer dans l'ordre constitutionnel."

A Goma, des heurts sont survenus entre manifestants et forces de l'ordre. Bilan : une quarantaine d'arrestations. L'antenne de la Lucha dans la capitale de la province du Nord-Kivu estime pour sa part que le pari a été en partie gagné car une centaine de militants a réussi à transmettre son message au secrétaire exécutif de la Céni locale. "Nous espérons qu'il va transmettre le message à son bureau national et nous lui avons donné un ultimatum de 15 jours. Si la Céni ne publie toujours rien, nous allons encore organiser d'autres actions. Peut-être que ça ne sera pas de simples manifestations mais d'autres grandes actions", a déclaré à la Deutsche Welle, Ghislain Muhiwa.

Selon l'agence France Presse, à Goma, plus de 250 manifestants ont répondu à l'appel tandis qu'à Kinshasa une centaine de personnes avait convergé dans le centre, vers le boulevard Triomphal, lieu de départ prévu pour la marche. Mais ils ont été dispersés à coups de matraque et de gaz lacrymogènes.

