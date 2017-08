Sénégal: Législatives sénégalaises - « Coalition gagnante » grande perdante ?

Même si papy fait de la résistance, cette défaite cuisante, si elle devait s'avérer, sera ni plus ni moins qu'une seconde et définitive mort politique dont il aura du mal a ressuscité.

Déjà en 2012, en perdant la présidentielle face à son fils spirituel et après avoir tenté vainement un tripatouillage constitutionnel, Gorgui était sorti par la petite porte de la scène politique sous les huées et les quolibets de ceux-là qui, 12 ans plutôt, avaient porté aux nues l'opposant historique tombeur d'Abdou Diouf.

En réalité, sauf à apporter la preuve sur un plateau que les 10% d'électeurs qui n'ont pas eu leurs précieux sésames pour entrer dans l'isoloir, et qui ont pu, de ce fait, être refroidis, étaient pour l'essentiel des militants ou des sympathisants de l'opposition, les dysfonctionnements organisationnelles n'avaient pas de couleur politique et ont donc à priori lésé tout le monde.

Cela aura-t-il des conséquences et dans quelles proportions sur le verdict des urnes et l'accueil qui en sera fait ? les probables perdants parlant déjà de sabotage organisé voire de hold-up électoral.

En fait, plus que les résultats de l'élection elle-même, ce sont les conditions de son organisation qu'on retiendra surtout. Rarement en effet, on aura assisté à un tel cafouillage monstre dans les annales électorales sénégalaises, dû en partie à l'inflation des inscriptions sur le nouveau fichier électoral qui a enregistré au finish 6,2 millions d'électeurs, alors que les autorités en attendaient 4. Conséquence : la fabrication et la distribution des nouvelles cartes d'identité biométriques faisant office de cartes d'électeurs ont pris un retard fou, ce qui a forcément déteint sur le processus électoral, même si le Conseil constitutionnel a en désespoir de cause autorisé l'utilisation de tout autre document d'identité.

