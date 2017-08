Sénégal: Après avoir accompli son vote à Fatick - Le président Macky Sall se réjouit de « la vitalité de la démocratie sénégalaise »

DÉCLARATION DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ Plus »

Le chef de l'Etat a jugé que les opérations électorales se sont globalement bien déroulées, « même si des retards ont été signalés çà et là ». Il a assuré que « ces retards seront vite compensés, afin que le scrutin continue de bien se dérouler sur le territoire national et partout à l'étranger où les Sénégalais sont appelés à se prononcer ».

A cet effet, le président Sall a souligné le rôle fondamental que le Cnra a joué dans la régulation des messages des acteurs. A présent que les acteurs se sont prononcés durant 21 jours, a-t-il déclaré, « il appartient maintenant au peuple de décider. Et ce soir du 30 juillet, on saura ce que le peuple pense par rapport aux élus de l'Assemblée nationale ».

Le chef de l'Etat a d'abord rendu grâce à Dieu « qui nous a permis de montrer, une nouvelle fois, la vitalité de la démocratie sénégalaise ». Macky Sall a ensuite déclaré que la campagne s'est bien déroulée et a été très animée, tout en estimant que toutes les expressions ont pu s'exercer dans le respect de la loi et des libertés.

Une fois le seuil franchi, le chef de l'Etat a été accueilli par les acclamations et les applaudissements d'une foule de responsables et de militants de la coalition au pouvoir. Puis, le président, suivi de Mme Marième Faye Sall, s'est dirigé vers son bureau de vote, précisément le numéro1, pour s'acquitter de son devoir de citoyen. Par la suite, il s'est exprimé devant la presse.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.