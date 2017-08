Sénégal: « Manko Wattu Sénégal » en avance dans la commune et à Touba

DÉCLARATION DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ Plus »

A Touba aussi, Bby arrive largement en tête avec 1.280 voix contre 262 pour la Coalition Gagnante. Un fort taux de participation de plus de 50 % a été noté dans le département de Mbacké. La Coalition Gagnante et la « Benno Bokk Yaakaar » ont engrangé l'essentiel des suffrages ne laissant que des miettes au reste des 47 listes qui étaient en lice.

« Benno Bokk Yaakaar » semble avoir la mainmise sur les zones rurales. En effet, dans la commune de Sadio située dans l'arrondissement de Taïf, les résultats de 13 sur 19 bureaux de vote donnent une avance confortable à « Benno Yaakaar » avec un pourcentage de 77,43 % soit 3.263 voix, la Coalition Gagnante se retrouve avec 625 voix et la Coalition « And Suxali Sénégal » de Fallou Mbacké 364 voix.

Dans l'arrondissement de Ndame notamment au centre Darou Marnane arrondissement, les premières tendances placent largement la Coalition gagnante. Par exemple, au bureau de vote n° 50, elle a obtenu 142 voix, contre 25 pour la coalition présidentielle. Dans l'ensemble des 87 bureaux de vote de ce centre, le Pds et ses alliés ont fait un véritablement razzia. A Al Azhar Darou Marnane, la Coalition gagnante arrive également largement en tête aux bureaux 14 et 16.

Au centre de vote Ecole Mbacké Khewar 1, c'est la Coalition présidentielle qui a remporté les quatre bureaux de vote avec des score oscillant entre 80 et 100 voix. Par contre, elle est talonnée non pas par la Coalition Gagnante mais par la Coalition « Joyyanti » d'Abdoul Mbaye.

Dans la commune de Mbacké, la Coalition Gagnante « Manko Wattu Sénégal » dirigée par Me Abdoulaye Wade arrive en tête dans de nombreux bureaux de vote devant la Coalition « Benno Bokk Yaakaar » parfois avec des écarts de plus de 100 voix comme au bureau de vote n°2 du centre de vote Cheikh Ibra Fall. Dans ce centre, la Coalition Gagnante est arrivée largement en tête dans l'ensemble des 9 bureaux de vote.

Les premières tendances qui se dessinent dans le département de Mbacké donnent une avance à la Coalition Gagnante « Manko Wattu Sénégal » devant la Coalition « Benno Bokk Yaakaar » dans la commune. A Touba, Me Wade et ses alliés sont en pôle position.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.