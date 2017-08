Congo-Brazzaville: Le pays dans l'attente des résultats des législatives

Par ailleurs, s'il y a une formation de la majorité qui sort laminée de ces législatives, c'est le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral. Le MCDDI n'a obtenu aucun siège. Son actuel dirigeant, le ministre du Commerce Euloge Landry Kolélas, a été battu dès le premier tour, tandis que son frère, le dissident Guy-Brice Parfait Kolélas, compte déjà sept élus, tous des indépendants investis par son nouveau parti l'Union des démocrates et humanistes (UDH-Yuki).

Les électeurs congolais ont bouclé dimanche les législatives à l'occasion du second tour marqué notamment par des fraudes et des incidents. Deux jours après le scrutin ils restent suspendus à l'attente des résultats qui vont, sans nul doute, conforter l'hégémonie du Parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou-Nguesso assuré d'obtenir la majorité absolue dans la future Assemblée nationale.

