Afrique de l'Ouest: Florence Parly réaffirme le soutien de la France aux Forces du G5 Sahel

« Le souhait du président de la République Macron est que de premières opérations puissent avoir lieu le plus tôt possible dans le cadre de l'opération de la Force conjointe, si possible en octobre. Nous sommes convaincus que c'est la Force G5 Sahel qui trouvera la solution aux problèmes de la région même si, ben-sûr, l'opération Barkhane reste aux côtés de cette Force G5 », a déclaré Florence Parly.

« Je voulais bien sûr me rendre compte, en en tant que ministre des Armées françaises, de la base aérienne projetée que nous avons ici, à Niamey, grâce, encore une fois, à l'accueil très bienveillant et efficace des autorités nigériennes », a déclaré Florence Parly sur la base aérienne projetée des 400 soldats de la Force Barkhane.

