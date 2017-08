Rwanda: Présidentielle - Des moyens de campagne déséquilibrés

23 ans plus tard, les actifs de Crystal Ventures sont estimés à quelque 500 millions de dollars. Le fonds d'investissement est le premier employeur privé du pays et est présent dans presque tous les secteurs, de l'agroalimentaire à la sécurité privée en passant par le BTP. Cette mainmise lui attire des critiques, même si les autorités se défendent de tout favoritisme, par exemple dans l'octroi de marchés publics.

Crystal Ventures est né en 1995 sous le nom de « Tristar » un an après la prise de pouvoir du FPR de Paul Kagame qui venait de renverser le régime extrémiste ayant déclenché le génocide. A l'époque, les caisses de l'Etat sont vides et rares sont ceux à oser investir dans le pays. Le FPR crée alors sa propre société pour stimuler l'économie.

Ce vendredi 4 août, près 7 millions de citoyens rwandais sont appelés aux urnes pour la présidentielle. Face au tout puissant président sortant Paul Kagame, deux candidats d'opposition : Frank Habineza et Philippe Mpayimana. L'issue du scrutin laisse peu de place au suspense et une large victoire du président Kagame est attendue. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à affirmer lors de son premier meeting de campagne que « l'élection est jouée » depuis le référendum l'autorisant à briguer ce 3e mandat. Le parti au pouvoir contrôle d'une main de fer l'espace politique depuis 23 ans, mais c'est aussi une puissance économique, notamment grâce à son bras financier, Crystal Ventures.

