Sénégal: «Benno » gagne les deux principaux centres de Diourbel

C'est le Pds, coalisé avec Rewmi et le mouvement de Malick Fall qui avait gagné le Conseil départemental et la commune pour Malick Fall. Le maire Malick Fall, qui était aussi la tête de liste de Benno Bokk Yakaar». Une stratégie gagnante pour la majorité présidentielle qui va réussir à mettre dans son escarcelle le département de Diourbel, au vu des premières tendances.

A Diourbel, deux grands centres de vote, Algor Dioum et Mansourang Sourang sont considérés comme pouvant faire basculer la commune en faveur de celui qui les gagne. Avec plus d'une dizaine de bureaux de vote, 12 pour Algor Dioum et 14 pour Mansourang Sourang, ces deux centres totalisent le plus grand nombre de votants de la commune.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.