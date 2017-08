Sénégal: Réactions des leaders politiques après les premiers résultats

Amadou Bâ, tête de liste départementale « BBY » Dakar : « Préserver la paix et la stabilité »

« Le vote se déroule bien dans l'ensemble. De ce qui m'est revenu des différents centre de vote du département de Dakar où il a été noté des manquements, les autorités administratives ont pris toutes les dispositions. Nous sommes un État organisé et l'administration est rompue pour apporter tous les correctifs nécessaires pour pallier les différents couacs soulevés ça et là. Le Sénégal est une démocratie majeure doublé d'un pays de paix et les Sénégalais savent voter. C'est vrai qu'il y a eu, durant la campagne, des actes malencontreux que nous continuons de condamner. Ces actes viennent surtout de l'opposition pour créer un climat de violence, de tension. Je crois que l'État est debout et pourra faire face. Le Sénégal doit préserver sa stature d'îlot de paix et de stabilité car nous sommes tous des parents, de la même famille ».

Sokhna Dieng Mbacké, Pvd : « Saluer le travail de l'administration »

« Nous rendons grâce à Dieu et sommes heureux d'être là aujourd'hui. Beaucoup d'eau, de violences verbales, physiques et morales ont coulé sous les ponts. Mais Dieu merci ! Nous sommes là pour ce jour de vote pour les législatives 2017 et nous prions pour que tous se passe bien dans la paix et dans la sérénité dans l'union des cœurs et des esprits jusqu'au dépouillement et à la proclamation des résultats. A l'ouverture des bureaux de vote, j'ai remarqué des couacs et quelques manquements mais l'œuvre humaine n'est pas parfaite, elle est perfectible et nous savons que 47 listes c'est énorme. Quelque soient les imperfections, nous devons plutôt saluer l'administration qui a une longue tradition d'opérations électorales et donc on ne peut pas aujourd'hui jeter le bébé avec l'eau du bain. Espérons qu'elle va rectifier le tir et que tout les citoyens-électeurs puissent recevoir leurs cartes et effectuer leur devoir citoyen ».

Issa Omais, haut-conseiller : « Se retrouver pour le développement du pays »

« Je viens de voter à l'école Berthe Maubert du Plateau où tout s'est bien déroulé malgré les intempéries de la veille qui dépendent de la nature. En ma qualité de Haut-conseiller de la République, je souhaite que tous les citoyens votent en paix et rentrent chez eux tranquillement. Je suis persuadé que le meilleur va gagner, et les Sénégalais qui sont des frères et sœurs se retrouveront dès demain pour travailler pour le développement économique et social de notre cher pays ».

Seydou Guèye, porte-parole de l'Apr : « L'enjeu, c'était de renouveler notre Assemblée nationale »

« Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'engager le processus conformément à un agenda, celui de la démocratie qui pose le principe de fin de mandat, période au sortir de laquelle, ceux qui étaient élus remettent leur mandat en jeu. L'enjeu c'était de renouveler notre Assemblée nationale. Et l'État du Sénégal l'a fait en engageant le processus qui est partie d'une révision partielle du fichier électoral sur la base d'une décision de portée communautaire avec l'établissement des cartes d'identité biométriques Cedeao. Ce processus s'est déroulé et au total, on a constaté quelques difficultés dans la distribution et le retrait des cartes.

Autant j'approuve et suis d'accord avec les citoyens qui expriment leurs préoccupations et qui revendiquent leurs droits à la citoyenneté, autant je ne suis pas d'accord et je condamne ceux qui font dans la concurrence et la surenchère, rivalité et autres « diambarisme » pour dire qu'aucun citoyen n'ira voter. C'est manquer de respect aux citoyens sénégalais. L'expression du suffrage est quelque chose de fondamental parce que le droit de vote est consacré par notre charte fondamentale garantissant l'organisation et le fonctionnement de l'État. Comparé au 1,6 million qui n'avait pas reçu leur carte en 2006 en prélude à la présidentielle de 2007, nous sommes, aux données d'hier, à 600.000 électeurs sur un total d'inscrits de plus de 6,3 millions, avec des taux de retrait de plus de 80 % dans des zones très éloignés de la capitale.

Aussi, même si le vote n'est pas obligatoire, il est important de remettre le citoyen sénégalais au cœur de nos préoccupations, en lui permettant de ne pas rater ce moment important de la démocratie qui permet à un citoyen de peser dans la décision et dans l'avenir de sa nation. C'est ce que le président de la République a compris en saisissant le conseil constitutionnel qui a rendu un avis qui n'est pas susceptible d'aucun recours.

Aussi, malgré les quelques couacs regrettables notés ça et là dans la production et la distribution des cartes biométriques, notre administration territoriale en charge de ces questions est suffisamment éprouvée pour la mise en œuvre de cette disposition pour permettre aux citoyens déterminés à aller voter, de leur faciliter l'exercice de ce droit constitutionnel tout en garantissant la transparence ».

Bamba Fall, « Mankoo Taxawu Senegaal » : « Une élection cahoteuse »

« Depuis 1960, cette élection a été la plus cahoteuse, la plus douteuse et la plus frauduleuse. Macky Sall a crié urbi et orbi qu'il ne cumulerait pas sa casquette de président de la République à celle de chef de parti. Après avoir foulé au pied cet engagement, il est juge et parti. A ces militants investis à Dakar, il les a revigorés en les engageant dans la bataille après leur avoir notifié qu'il a mis le maire khalifa Sall hors de danger.

Ainsi, après avoir emprisonné des opposants, il a activé son procureur via son ministre de la justice qui est partisan membre du bureau politique de l'Apr puis activé le ministère de l'Économie et des Finances pour enfin activer le ministère de l'intérieur dont le degré jamais égalais d'incompétence et de médiocrité du titulaire constitue une première dans l'histoire de l'organisation d'élections au Sénégal. C'est une première qu'un ministre des Finances est investi candidat.

Voilà que nos deniers publics sont utilisés dans des élections et c'est de l'argent sale, de l'argent des commissions et des pots de vins qu'il a utilisé pour battre campagne à Dakar ».