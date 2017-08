Sénégal: Les premières tendances en faveur de Benno à Nioro du Rip

DÉCLARATION DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ Plus »

En dehors de quelques petits incidents notés dans un bureau de vote à Keur Madiabel, le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité à Nioro du Rip. Le président Moustapha Niasse, après avoir accompli son devoir, a appelé tout le monde au calme. Il a cependant reconnu que la période électorale est souvent source de violence. « Nous sommes en plein hivernage et il fait chaud dans le Saloum. Les gens se fâchent vite. Ce qui est souvent à l'origine de ces incidents notés dans certains bureaux de vote, parce que nous n'avons pas le même tempérament. Cependant, la violence ne règle rien », a indiqué Moustapha Niasse. Dans les autres centres de vote du département, aucun incident n'a été noté. Les populations ont accompli leur devoir dans le calme. Le préfet de Nioro, Papa Malick Ndao, s'est réjoui des bonnes conditions du vote. « Nous n'avons pas enregistré de problèmes. Aucun manquement n'a été signalé parce que tout a été mis en place à la veille », a indiqué l'autorité administrative qui s'est dit satisfaite du taux de participation (55,43 %).

