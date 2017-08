Centrafrique: L'ONU s'inquiète de la situation politique

Lors de cette visite, il a également rencontré les leaders politiques et les plus hautes instances de l'Etat à qui il a fait passer un message clair : « Nous avons besoin d'un leadership centrafricain qui doit s'affirmer de manière croissante. C'est important aussi de poursuivre dans le cadre de formation qui a été fait dans les forces de sécurité, de police, de poursuivre leur déploiement là où c'est possible. De même qu'il est important que les autorités civiles reviennent. »

C'est un patron des casques bleus déterminé mais néanmoins prudent qui est venu à Bangui. Après le décès des trois casques bleus marocains la semaine dernière à Bangassou et la résurgence de la violence dans le pays, Jean-Pierre Lacroix a fait le constat que la mission onusienne avait besoin de plus de renforts pour pouvoir assurer son mandat.

Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général des Nations unies aux missions de maintien de la paix, était à Bangui. Après avoir rencontré les autorités et les personnalités politiques, il s'est exprimé devant la presse et a fait part de son inquiétude quant à la situation politique du pays.

