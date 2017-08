Guinée: Ouverture du procès des meurtriers présumés d'un journaliste tué en 2016

Aussitôt entamé, puis suspendu après un peu plus d'une heure de débat, le procès a été renvoyé au 11 septembre prochain pour cause de vacances judiciaires. Mais avant, les avocats de la partie civile avaient annoncé la couleur : « A travers les premières déclarations du premier accusé, nous sommes confiants que la vérité va jaillir et que notre client sera réhabilité dans tous ses droits pour avoir été victime de tentative d'assassinat ».

Brève audience dans le procès des meurtriers présumés d'un journaliste en Guinée Conakry qui s'est ouvert ce lundi. Pour le moment, deux personnes sont sur le banc des accusés et un autre est toujours recherché. L'histoire remonte à février 2016, lors du bureau politique de l'UFDG, le principal parti d'opposition du pays. Un membre de cette formation, qui venait d'être exclu, est arrivé avec un groupe de partisans au siège du parti. Une bagarre a éclaté et un journaliste avait été tué par un coup de feu. Dès son ouverture, le procès est renvoyé au mois de septembre.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.